إيران ستصبح رئيساً لمنتدى الحوار الآسيوي لمدة عام واحد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شكر وزير خارجية بلادنا حسين أمير عبد اللهيان، خلال لقائه مع بورنشاي دانفيواتانا، الأمين العام لمنتدى الحوار الآسيوي في طهران، على جهوده وأكد أن الجمهورية الاسلامية الايرانية ستبذل قصارى جهدها لتعزيز المنتدى خلال فترة رئاستها المقبلة، وسيتم التعاون وتحقيق أهداف الجمعية.

كما أكد وزير خارجية بلادنا على دور أمانة الجمعية في دعم تقدم التعاون وأعلن عن استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمساعدة في تعزيز الأمانة التي مقرها في الكويت وكذلك مركز التعاون الثقافي للجمعية الذي يقع في طهران.

وفي هذا اللقاء قدم الأمين العام لمنتدى الحوار الآسيوي بورانشاي دانفيفاتانا تقريرا عن أنشطة هذا المنتدى لوزير خارجية بلادنا حول التحضير لاجتماع وزراء خارجية هذه الآلية على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وفي هذا الاجتماع، أعرب الأمين العام للجمعية عن أمله في أن يتم خلال فترة رئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية اتخاذ إجراءات فعالة، بما في ذلك تنفيذ وثيقة الرؤية العشرية للجمعية.

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