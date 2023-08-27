الطاقة الذرية الإيرانية تكشف عن إنجاز نووي جديد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جرى صباح اليوم الأحد، في مدينة المعارض بطهران، إزاحة الستار عن "النويدات المشعة السيزيوم - 137" كأحدث إنجازات منظمة الطاقة الذرية، بحضور رئيس منظمة الطاقة الذرية، محمد اسلامي.

هذه النويدات المشعة التي يبلغ معدل عمرها 17إلى30 عامًا، غير موجودة بشكل طبيعي وتنتج بشكل رئيسي في الوقود النووي المستهلك والنفايات المشعة الناتجة عن أنشطة المفاعلات.

ونظراً لحاجة البلاد لإنتاج السيزيوم 137 وصعوبة استيراد هذه النويدة المشعة، فقد بدأ مشروع بحثي للحصول على المعرفة الفنية لفصل وتنقية هذه المادة من منتجات انشطار اليورانيوم في معهد بحوث العلوم والتكنولوجيا النووية والذي انتهى في يوليو الماضي.

ومع التنفيذ الناجح لهذا المشروع البحثي، تم توطين المعرفة التقنية اللازمة لفصل وتنقية السيزيوم 137 من منتجات انشطار اليورانيوم لأول مرة في البلاد.

كما يمكن استخدام وحدة المختبر المبنية لهذا الغرض للحصول على المعرفة التقنية لفصل النوى المشعة الأخرى عن المنتجات الانشطارية التي لها تطبيقات محددة في الطب والصناعة.

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