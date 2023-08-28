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٢٨‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ٣:٢٦ م

منظمة معاهدة الأمن الجماعي تدعو إيران للمشاركة في مناوراتها بصفة المراقب

منظمة معاهدة الأمن الجماعي تدعو إيران للمشاركة في مناوراتها بصفة المراقب

تسلمت الجمهورية الاسلامية الإيرانية دعوة بصفة مراقب في مناورات منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي سوف تستضيفها بيلاروسيا الى جانب كل من السعودية والصين ومنغوليا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن ذلك رئيس الاركان المشتركة لهذه المنظمة «آناتولي سیدوروف»، موضحا أن الدول الاعضاء في المنظمة وجهت الدعوة الى دول غير أعضاء فيها وهي ايران والسعودية والصين ومنغوليا بصفة مراقب في مناورات «الأخوة القتالية-۲۰۲۳» التي ستجري في بيلاروسيا، وتوقع أن يتم التركيز في المناورات المقبلة استخدام المسيرات ومواجهتها.

ومن المقرر أن تجري منظمة معاهدة الأمن الجماعي مناورات لمواجهة التهديدات الجرثومية في أراضي جمهورية بيلاروسيا التي اقترحت هذه المبادرة.

ومن المتوقع أن تستضيف بيلاروسيا المناورات العملياتية – الاستراتيجية المشتركة لهذه المنظمة في الفترة من الاول الى السادس من شهر ايلول المقبل.

وستشارك في المناورات حسب الاتفاق الذي تم التوصل اليه ألوية من جمهوريات بيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزيا وروسيا وطاجيكستان.

وأكدت وزارة الدفاع البيلاروسية أن الهدف الأساس من اقامة هذه المناورات هو تحسين التنسيق والانسجام بين القيادة والسيطرة اثناء اجراء العمليات المشتركة.

ومن المقرر أن يشارك اكثر من ۲۵۰۰ كادر عسكري وأكثر من ۵۰۰ قطعة سلاح ومعدات عسكرية في هذه المناورات.

/انتهى/

رمز الخبر 1936327

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