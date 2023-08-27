خاجي: إيران قادرة على حل مسألة حقل "ارش" مع الأصدقاء الكويتيون من خلال التعاون

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال حوار اجرته قناة "المسيرة" اليمنية مع كبير مساعدي وزير الخارجية الايراني، حيث تناولت معه شتى القضايا الاقليمية، بما في ذلك استئناف المفاوضات بين صنعاء والرياض، مضافا الى ملف حقل ارش (الدرة) للنفط والغاز بين ايران والسعودية والكويت.

واوضح، "نحن لا نختلف مع الجانب السعودي لان حدودنا واضحة معهم".

وتابع : ان موضوع ترسيم الحدود البحرية بين ايران والسعودية والكويت لطالما كان مطروحا على الطاولة؛ مؤكدا بان "هذه القضية لن تشهد اي تعقيد في ظل النوايا الحسنة لدى المسؤولين الايرانيين وعلاقاتنا الجيدة مع الكويت".

وشدد "خاجي" قائلا : نحن قادرون، من خلال التعاون مع الاصدقاء الكويتيين، على حل قضية حقل ارش وفقا للقرارات الدولية وموقع البلدين التاريخي.

ولفت كبير مساعدي الخارجية الايرانية الى، انه "بغض النظر عن الاجواء السلبية التي تسعى وسائل اعلامية لتوظيفها في بث الخلافات بين دول المنطقة، نحن متفائلون بشان تسوية قضية حقل ارش النفطي".

وعلى صعيد اخر، تطلع خاجي الى استئناف المفاوضات بين صنعاء والرياض من جديد، "لكي نستطيع اجتياز المرحلة الهشة الراهنة".

واضاف : نحن نعارض اي تدخل اجنبي في شؤون اليمن، ونحترم اي قرار يتخذه الشعب اليمني ونلتزم به.

وشدد كبير مساعد وزير الخارجية، قائلا : نحن نعتقد بان كل من يسعى الى تقسيم اليمن، يجب قطع يده من هذا البلد نهائيا، ذلك ان "اليمن موحدا" يخدم مصالح الشعب اليمني بكافة اطيافه.

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