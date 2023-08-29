سیاسي عراقي: انضمام العراق لبريكس سيكسر هيمنة واشنطن على الدولار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن شدد القيادي في تحالف الفتح، علي الزبيدي، اليوم الاثنين، على ضرورة التحرر من قيود الخزانة الامريكية والدخول الى مجموعة "بريكس العالمية"، فيما اكد ان الحكومة لن تسيطر على ارتفاع سعر صرف الدولار دون الخروج من سطوة الخزانة الامريكية.

وقال الزبيدي، إن "وضع العراق الاقتصادي يُحتم على الحكومة الانضمام الى مجموعة بريكست العالمية"، مشيرا الى ان "التخلص من القيود التي تفرضها الولايات المتحدة الامريكية على العراق تكمنُ في اتخاذ قرار الدخول الى مجموعة بريكس".

وتابع، ان "واشنطن ستبقى مسيطرة على العراق بورقة رفع سعر صرف الدولار لتمرير مصالحها الخاصة"، داعياً، الحكومة الى "ضرورة التحرر من الخزانة الامريكية والدخول الى مجموعة بريكس".

واختتم القيادي في تحالف الفتح حديثه، قائلاً: ان "مجموعة بريكس وبعد انضمام اكثر من عشرين دولة ابرزها الشرقية ستنافس الدولار وستصبح العملة الأولى في قادم السنوات بالنظر الى البرنامج والاعداد التي تعمل به الدول الكبرى الان"، مضيفا ان "الحكومة لن تسيطر على ارتفاع سعر صرف الدولار دون الخروج من سطوة الخزانة الامريكية".

وأصبحت مجموعة بريكس أحد أهم المنظمات العالمية الاقتصادية، بالنظر الى ارقام النمو التي باتت تحققها دول هذا المجموعة مع مرور السنوات، مما جعلها مصدر اهتمام عديد من الدول الأخرى، التي ما باتت ترغب في الانضمام إلى المجموعة بعد وصول عدد الدول الى 20 دولة.

المصدر: المعلومة

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