نائب وزير الخارجية: مقترحات إيران للطرف المقابل منصفة وقابلة للتنفيذ

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح سعيد خطيب زاده، نائب وزير الخارجية ورئيس مركز الدراسات السياسية والدولية بوزارة الخارجية، في مقابلة مع وكالة الإذاعة والتلفزيون الايرانية، أهم وجهات النظر والإجراءات التي اتخذها الجهاز الدبلوماسي خلال الحرب المفروضة من قبل اميركا والكيان الصهيوني، وكذلك مفاوضات اسلام آباد بوساطة باكستان.

*لا يملك الشعب الإيراني خيارًا باسم الفشل

وقال نائب وزير الخارجية، مُشيدًا بحضور الشعب ودعمه للدولة في وجه عدوان الكيان الصهيوني والولايات المتحدة: "يجب تقبيل أيديهم جميعًا، ليس فقط من كانوا عند منصات الإطلاق، وليس فقط من ضحوا بأرواحهم من أجل عظمة هذه الأمة، بل كل من تواجد في شوارع طهران والمدن حتى منتصف الليل لأكثر من خمسين يومًا. لقد كان هذا دفاعًا وطنيًا، وحضورًا بطوليًا سيبقى في حاضر إيران ومستقبلها، وفي حاضر التاريخ ومستقبله. لا أريد أن أتحدث بدافع العاطفة فحسب. ما رأيته كعيون الأمة، وما قلته كلغة الأمة، وما سمعته كآذان الأمة، شكّل لحظات تاريخية حقيقية للبلاد. أي أنه أظهر أن هذه اللحظات تاريخية بالفعل."

وأكد خطيب زاده، مُشددًا على أننا لم نتجاوز هذه العقبة بعد، وأننا نواجه عدوًا شرسًا، قائلاً: "نحن نواجه خصمًا، ونحن نواجه اطرافا يصعب حقًا إيجاد حدٍّ لمستوى وقاحتهم وعدائهم وإجرامهم. أي يصعب إيجاد من يشبههم، بل وحتى وضع معيارٍ لهم. ولكن في هذا الوضع، ليس أمام شعبٍ وأمةٍ وبلدٍ كإيران خيارٌ سوى الانتصار في هذه المعركة الوطنية، في هذه المقاومة الوطنية. ليس أمامنا خيارٌ باسم الفشل.

وأكد قائلاً: "علينا أن نثبت بكل قوتنا، من أجل ذروة التاريخ، مدركين أن إرادة الأمة تُظهر قدرتها على النصر، وسننتصر بإذن الله، وجهد جميع الناس".

*كثير من التصريحات الصادرة عن مسؤولين أمريكيين موجهة للاستخدام الداخلي،

وتهدف للسيطرة على السوق

وفي معرض تقييمه لسلوك الرئيس الأمريكي وتصريحاته المتناقضة، قال رئيس مركز الدراسات السياسية والدولية بوزارة الخارجية: "أحيانًا يُغرّد الرئيس الأمريكي عدة مرات متتالية، وتكون تغريداته متناقضة، لأنه معتاد على الثرثرة والإدلاء بتصريحات متضاربة طوال الوقت، ولكن هذا لا يستحق الالتفات إليه. فاستراتيجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تعتمد على تصريحات الطرف الآخر، سواء كانت إيجابية أم سلبية، تهديد أم إغراءً".

وأضاف خطيب زاده: "كثير من هذه التصريحات موجهة للاستهلاك الداخلي، وكثير منها يهدف إلى السيطرة على الأسواق، بل وحتى إلى تحقيق مكاسب شخصية في السوق، ومصالح شخصية وعائلية. قد لا تصدقون مدى انحطاط السياسة في أمريكا. بالطبع، قد تكون بعض هذه التصريحات حملات نفسية وحربًا نفسية وإعلامية".

وأوضح قائلاً: إننا نسير على الدرب الذي رسمته استراتيجيتنا، ولا نُركز إلا على أهدافنا. سنواصل مقاومتنا بكل ما أوتينا من قوة لحماية المصالح العليا لهذا البلد وشعبه. وعلى هذا الدرب، لا نخشى أي تهديد مهما كان مصدره. بالطبع، نعتمد في عملنا على العقل والحكمة والتدبير. سنمضي قدماً على هذا الدرب الثابت. سنرد على كل تهديد بكل قوتنا؛ فقد أثبتت قواتنا المسلحة الباسلة ذلك، وأثبته دبلوماسيينا، وأثبته أبناؤنا في مختلف المجالات. بإذن الله، بوحدة وتوافق ووئام.

*ينبغي للدبلوماسية أن تمنع الخسائر الفادحة للحروب من خلال موازنة عقلانية

كما أكد نائب وزير الخارجية أنه لا حل لأي أزمة سوى الدبلوماسية، وقال عن المفاوضات: لقد جربت أمريكا الحرب، وقد تجد نفسها مجدداً تعتقد أنها ستحقق شيئاً بمواصلة طريق الحرب. ليس أمام أمريكا خيار سوى التخلي عن نهجها المتطرف والجلوس مع الشعب الإيراني مع الاحترام الكامل لحقوقه. لا يساورنا أدنى شك في أمننا القومي ووحدة أراضينا. لقد صرحت بذلك في اجتماعات هنا، وصرح به وزير الخارجية، وأكد مسؤولو الجمهورية الإسلامية الإيرانية أيضاً أننا لن نتنازل عن أمننا القومي ووحدة أراضينا.

وأكد خطيب زاده أن حدودنا شرف لنا، وأننا سنقف في وجه أي تهديد بكل قوتنا، قائلاً: الدبلوماسية هي الحل الأمثل لنا لحل حتى أصعب القضايا. الحرب ليست جزءاً من الحل، بل هي جزء من المشكلة، ولطالما كانت الدبلوماسية جزءاً مهماً من الحل. علينا أن نعلم أيضاً أن الدبلوماسية موجودة منذ فجر التاريخ. وُجدت الدبلوماسية، بمعنى التواصل الإنساني لحل المشاكل بين الشعوب والأمم والدول.

وأكد قائلاً: يجب أن يكون الشعب متفائلاً، لأن ما يحدث، في الواقع، حتى اليوم وأنا أتحدث إليكم، هو نصرٌ قيّمٌ جدا جدا للشعب الإيراني والبلاد. لم يحقق الأعداء أيًا من أهدافهم. لقد أرادوا تقسيم إيران، وللأسف، قاموا بتسليح بعض الجماعات؛ لكنهم لم يحققوا هذا الهدف. ظنوا أنهم سيُسببون للشعب مشاكل في الإدراك والمعرفة، ثم يدفعونه للتحرك ضد وطنه؛ لكن الشعب الإيراني بأكمله وقف ضد هذا. حتى أن الكثيرين ممن أصيبوا بهذا التشوه الإدراكي بسبب الحملة الإعلامية الكبيرة التي شُكّلت ضد الشعب الإيراني ، قد عادوا إلى رشدهم، كثير منهم.

وقال خطيب زاده: لقد حاول البعض تبييض صورة الخيانة، وما زالوا على هذا المنوال لكنهم حفنة ضئيلة. وهذا يدل على أننا في وضع ممتاز، لأنهم لم يحققوا أهدافهم. لم يتمكنوا حتى من تحقيق أبسط أهدافهم الاستراتيجية. بالطبع، لو أنهم حددوا أهدافهم في قتلنا واستشهادنا، وفي استهداف مراكزنا الحيوية كالمدارس والجامعات والمستشفيات والعيادات، لو أنهم حددوا هذه الأهداف لانفسهم، فبإمكانهم تعريف هذا الامر نصرا لأنفسهم؛ ولكن إن كان الأمر غير ذلك، فهي هزيمة ساحقة لهم. في الوقت نفسه، يجب أن نلاحظ أن الدبلوماسية يجب أن تُعرَّف بطريقة تُمكّن من تجنب الخسائر الفادحة للحروب من خلال مقايضة عقلانية، شريطة أن يكون الطرف الآخر عقلانيًا أيضًا.

*لن تقبل إيران بأي شيء يتجاوز القانون الدولي

كما صرّح رئيس مركز الدراسات السياسية والدولية بوزارة الخارجية بشأن شروط التوصل إلى اتفاق: "الحقيقة هي أن الوقت لا ينبغي أن يعرقلنا. بالطبع، صرّح كل من وزير الخارجية والدكتور قاليباف، في مقابلاتهما الأخيرة، ومسؤولون آخرون، بأن المقترحات التي تُعتبر عادلة وعملية تُقدّم في إطار حقوق الشعب الإيراني. يجب أن يعلم الشعب الإيراني أنه لا يمكن ولا يجوز لأي حكومة في إيران قبول التزامات تتجاوز القانون الدولي. لا يمكننا إلزام أبنائنا وأحفادنا بشيء غير منصوص عليه في القانون الدولي. هذا أمر بديهي وواضح للغاية."

وأوضح خطيب زاده: "لذلك، فإن هذه المقاومة من دبلوماسيي وأبناء هذا الشعب نابعة من رفضهم القاطع لأي شيء يتجاوز القانون الدولي. إذا ما أدركت الولايات المتحدة الأمريكية هذا المنطق، فلن يكون هناك أي عائق، ويمكن التوصل إلى تفاهم مشترك في وقت قريب. يبدو أن الولايات المتحدة لا تنوي فهم هذه النقطة بدقة في الوقت الراهن. وبناءً على ذلك، تم تبادل الرسائل والتصريحات. والآن باتت الدول الأخرى على دراية بمواقف إيران. وقد صرّح الدكتور قاليباف بكل هذا تحديداً الليلة الماضية.