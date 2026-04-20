استشهاد 344 طالباً ومعلماً هو مثال على المذبحة المنظمة

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، أصدر مقر حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بياناً يوثق التقارير الميدانية عن أبعاد جديدة لجرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الصهيونية والأمريكية خلال العدوان الأخير على إيران.

وأعلن المقر: إن الاستهداف المتعمد للطلاب والمعلمين في البيئات المدرسية ليس انتهاكاً صريحاً للمادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل فحسب، بل يعتبر أيضاً مثالاً على "الإبادة الجماعية المنظمة" و"ترويع السكان المدنيين" التي تم تنفيذها بهدف شل النظام التعليمي وبث الخوف والرعب بين العائلات الإيرانية.

/انتهى/