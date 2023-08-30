حماس تستنكر قتل أجهزة السلطة مواطناً بطولكرم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بشدة الجريمة التي ارتكبتها أجهزة السلطة الأمنية في طولكرم صباح اليوم، والتي تسببت بمقتل الشهيد الشاب عبد القادر نضال زقدح (25 عامًا)، وإصابة عدد من المواطنين بينهم والد الشهيد رمزي العارضة.

وأكدت حركة حماس في تصريح صحفي اليوم الأربعاء أن قتل الشاب زقدح جريمة خطيرة على الأمن والسلم الأهلي في الضفة الغربية، وتعكس المستوى الخطير الذي انحدر له التيار المتنفذ في السلطة.

ونعت الحركة الشهيد زقدح، سائلةً الله تعالى أن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان، مؤكدةً ضرورة الضرب على يد كل من تسوّل له نفسه بإطلاق النار على المواطنين، وملاحقة المقاومين، وإزالة تحصيناتهم.

وشددت على ضرورة محاسبة المتورطين في هذه الجريمة، حفاظاً على السلم الأهلي والنسيج المجتمعي، ووحدة شعبنا في مواجهة الاحتلال ومستوطنيه الذين يصعّدون جرائمهم بحق أبناء شعبنا ومقدساتنا وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

المصدر : شهاب

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