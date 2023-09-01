صباح الجمعة.. إصابتان باقتحام الاحتلال بلدة عقابا شمال طوباس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حسب "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية _وفا)"، فقد نقلت مصادر طبية أن شابا أصيب برصاصة حية في الرأس وصفت حالته بين المتوسطة والخطيرة، وآخر برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط في البطن، بعد إطلاق الاحتلال الرصاص الحي والمطاط بكثافة.

وفي سياق متصل، احتجزت قوات الاحتلال عائلة الشاب المحاصر في منزل عند المدخل الغربي لبلدة عقابا، أحمد وليد أبو عرة، للضغط عليه لتسليم نفسه.

وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، إن الاحتلال احتجز كلا من وليد أبو عرة، وزوجته، ونجلهما محمد.

وكانت قوات الاحتلال منعت لطواقم الطبية من نقل الإصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج، لأكثر من ساعة قبل السماح لها بنقلها إلى المستشفى في طوباس.

يذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت، صباح اليوم الجمعة، بلدة عقابا شمال مدينة طوباس، وقال أمين سر حركة "فتح" في طوباس، إن قوات الاحتلال تحاصر منذ أكثر من ساعة، منزل المواطن عبد الرازق أبو عرة.

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