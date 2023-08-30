وزير خارجية بوركينا فاسو يزور طهران قريبا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه التقى سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في واغادوغو، مجتبي فقيهي، مع وزيرة خارجية بوركينا فاصو أولويا رومبا، يوم الثلاثاء حيث جرى بحث العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في غرب أفريقيا.

وكانت زيارة وزيرة خارجية بوركينا فاصو إلى طهران في المستقبل القريب استجابة لدعوة حسين أمير عبداللهيان أحد المواضيع التي تمت مناقشتها في هذا الاجتماع، إضافة إلى ذلك، كان انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين أحد المواضيع الأخرى التي أثيرت في هذا الاجتماع.

وأكد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في واغادوغو، استعداد وزارة الخارجية وسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتوسيع العلاقات الاقتصادية والثقافية والعلمية بين البلدين.

واعتبر فقيهي المشاركة الفعالة للقطاع الخاص الإيراني، خاصة في إطار التواصل بين غرف التجارة في البلدين، أحد أهم جسور التواصل.

واذ اشادت وزيرة خارجية بوركينا فاصو بالسياسة الخارجية المستقلة لجمهورية إيران الإسلامية، رحبت بالدعوة الرسمية التي وجهها اليها حسين أمير عبداللهيان لزيارة طهران، وأعلنت استعداد بلادها لتطوير العلاقات الشاملة مع جمهورية إيران الإسلامية.

وكان نائب وزيرة خارجية بوركينا فاصو "عيسى بورو" قد زار طهران قبل فترة والتقى وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان الذي رحب بتطوير العلاقات بين البلدين وعقد اجتماع اللجنة المشتركة في المستقبل القريب في بوركينا فاصو باعتباره فرصة جيدة لتنظيم العلاقات في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والعلمية والتعليمية.

من جانبه أكد نائب وزيرة خارجية بوركينافاصو قرار حكومة بلاده بإعادة فتح السفارة وإرسال السفير إلى طهران وقال: بالنظر إلى رغبة الطرفين في تطوير العلاقات، والقدرات الهندسية الايرانية، فإن الأرضية اللازمة متاحة لتعميق وتوسيع العلاقات في كافة المجالات.

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