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٠١‏/٠٩‏/٢٠٢٣، ١١:٥٧ ص

"مهدي طارمي" يواصل مشواره مع "بورتو" دون التعاقد مع "ميلان"

"مهدي طارمي" يواصل مشواره مع "بورتو" دون التعاقد مع "ميلان"

أعلن نادى "بورتو" عن وصول محادثاته مع نادي "ميلان" لنقل "مهدي طارمي" إلى هذا النادي الإيطالي إلى طريق مسدود وبقاء هذا اللاعب الإيراني في النادي البرتغالي.

وأفادت وكالة مهر للانباء، انه يواصل مهاجم المنتخب الإيراني لكرة القدم، مهدي طارمي مشواره مع نادي بورتو الذي لم يتبقى له سوى موسم واحد آخر من عقده مع هذا النادي البرتغالي.

حسب تقرير وسائل الإعلام البرتغالية، قد توقفت رسميا مفاوضات نقل مهدي طارمي من بورتو إلى ميلان وإن قادة بورتو قرروا إبقاءه لديهم.

تجدر الإشارة إلى أن ميلان كان قدتوصل إلى اتفاق شفهي مع بورتو، لكن المفاوضات طالت بسبب مطالب طارمي وممثليه الكبيرة على صعيد الراتب والعمولات. ربما قرر بورتو الاحتفاظ بهذا المهاجم البالغ من العمر 31 عامًا لهذا السبب.

كما أعلن فابريزيو رومانو، مراسل انتقالات كرة القدم الأوروبية الأكثر موثوقية، رسميًا أن المفاوضات بين الناديين وصلت إلى طريق مسدود وأن طاريمي سيبقى في بورتو هذا الموسم.

/انتهى/

رمز الخبر 1936443

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