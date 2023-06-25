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٢٥‏/٠٦‏/٢٠٢٣، ١٠:٠٤ ص

النجم الايراني "مهدي طارمي" على قائمة شراء مانشستر يونايتد

النجم الايراني "مهدي طارمي" على قائمة شراء مانشستر يونايتد

التقارير الإخبارية تفيد بان نادي مانشستر يونايتد البريطاني يقصد لضم النجم الإيراني ولاعب نادي "بورتو" البرتغالي، مهدي طارمي إلى قائمة لاعبيه للموسم المقبل.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكر المراسل الانجليزي المختص بشؤون نادي مانسشتر يونايتد "Ethan" ان هذا النادي يحاول التعاقد مع نجم المنتخب الوطني الايراني ونادي بورتو البرتغالي "مهدي طارمي" خلال فترة الانتقالات الصيفية.

يبحث مدرب مانشستر يونايتد الهولندي إريك تين هوغ عن خطوة كبيرة هذا الصيف ويحتاج إلى 195 مليون جنيه إسترليني لغرض التعاقد مع لاعبين جدد.

وبحسب تقرير هذا المراسل الإنجليزي ، فإن "مهدي طارمي" مدرج في قائمة 4 أشخاص لمانشستر يونايتد بقيمة 17 مليون جنيه ضمن فترة الانتقالات الصيفية.

/انتهى/

رمز الخبر 1934356

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