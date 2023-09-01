قيادتا حماس والجهاد في بيروت تجتمعان بأمير عبد اللهيان: لا تراجع عن العمليات في الضفة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها اوردت الميادين ان أمير عبد اللهيان ذكّر قيادتي الجهاد الإسلامي وحماس، بإعلان قائد الثورة الاسلامية السيد علي الخامنئي، ضرورة دعم الضفة الغربية، مؤكداً للقيادتيين بأنّ "الجمهورية الإسلامية لن تتراجع عن خياراتها الفلسطينية واستمرار دعمها المقاومة بقوة".

بدورها، جدّدت القيادات الفلسطينية في اجتماعها مع أمير عبداللهيان تمسكها بخيار المقاومة "خياراً استراتيجياً للشعب الفلسطيني"، وأكّدت قيادتا حماس والجهاد خلال اللقاء "عدم التراجع عن عمليات المقاومة في الضفة الغربية كأولوية في هذه المرحلة".

وكان وزير الخارجية الايراني قد وصل الى بيروت بعد ظهر اليوم في ختام زيارته الى سوريا التي استغرقت يومين والتي التقى خلالها الرئيس بشار الاسد ووزير الخارجية فيصل المقداد ورئيس الوزراء حسين عرنوس.

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