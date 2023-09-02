منظمة الفضاء الإيرانية تتسلم قمر "طلوع 3" الصناعي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم تسليم قمر "طلوع 3" الصناعي الذي تم تصنيعه من قبل شركة الصناعات الإلكترونية الإيرانية (صا إيران)، إلى وكالة الفضاء الإيرانية بعد اجتياز الاختبارات الضرورية".

وكان قد تم الكشف عن عينة ابتدائية من هذا القمر الصناعي في فبراير الماضي في حفل يوم تكنولوجيا الفضاء بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبعد الانتهاء بنجاح من الاختبارات المختلفة سيتم وضعها في برنامج الإطلاق وفق جدول زمني محدد.

ويتمتع هذا القمر الصناعي بدقة تصوير تصل إلى 5 أمتار أحادية الطيف و10 أمتار ملونة، ويبلغ وزنه أكثر من 100 كيلوغرام، وقد تم تصميمه وصنعه من قبل خبراء بلادنا بالاعتماد على الطاقة الداخلية.

ويمكن للقمر الصناعي طلوع 3، الذي سيتم وضعه في مدار ليو، إرسال الصور المطلوبة لمختلف التطبيقات في مجالات الزراعة والموارد المائية وإدارة المخاطر الطبيعية وغيرها إلى وكالة الفضاء الإيرانية.

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