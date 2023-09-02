بذرباش يعلن عن اتفاقية مع سوريا لربط السكك الحديدية مع إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مهرداد بذرباش قبل ظهر اليوم السبت عند بدء إنشاء خط سكة حديد الشلامجة إلى البصرة: لم يتم تنفيذ بناء خط سكة حديد الشلامجة إلى البصرة منذ حوالي 40 عاماً لأسباب عديدة، ولكن اليوم يتم تنفيذ هذا المشروع بحضور النائب الأول للرئيس الإيراني ورئيس وزراء العراق.

وذكر أن الاتفاقيات المبدئية بين وزيري البلدين تم إبرامها خلال الأشهر القليلة الماضية وتم الإعداد لتنفيذ هذا المشروع.

ونوه وزير الطرق والتنمية العمرانية: تم تنفيذ هذا المشروع من قبل المديرين الإداريين الخبرة لخطوط السكك الحديدية الإيرانية العراقية وتم تنفيذ عمليات البنية التحتية الخاصة به واليوم دخل مرحلة التنفيذ.

وقال بذرباش: نأمل أن يتم الانتهاء من هذا المشروع في أقصر وقت، مضيفا انه يبلغ طول هذه السكة 32 كم، 16 كم في إيران و16 كم في العراق.

وأضاف: قرر تقديم الأراضي اللازمة حول نهر أروند لبناء الجسر إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتعهد الجانب العراقي بذلك في أسرع وقت ممكن.

وقال وزير الطرق والتنمية العمرانية تم الاتفاق على أن يتم الانتهاء من مسار السكة الحديدية وبناء الجسر المتحرك فوق نهر أروند خلال عام ونصف، وإذا استغرق العمل وقتًا أطول، فسيتم الاتفاق اللازم بين البلدين.

ونوه: كما تم الاتفاق مع سوريا حتى نتمكن من التواصل مع سوريا عن طريق السكك الحديدية.

وتابع القول وزير الطرق والتنمية العمرانية: بعد اتفاقات اليوم، مجال تطوير العلاقات سيكون على جدول الأعمال اتفاق ثلاثي بين إيران والعراق وسوريا.

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