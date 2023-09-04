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٠٤‏/٠٩‏/٢٠٢٣، ١٠:١٢ ص

توتر شديد بين أسرى "ريمون" وإدارة سجون الاحتلال

توتر شديد بين أسرى "ريمون" وإدارة سجون الاحتلال

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير في بيان مقتضب اليوم الإثنين، أن إدارة السجون استدعت وحدات كبيرة من قوات القمع، وأن والأوضاع ذاهبة نحو التدهور

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، إن هناك توترا شديدا بين أسرى سجن "ريمون"، وإدارة سجون الاحتلال.

وأوضحت الهيئة ونادي الأسير في بيان مقتضب اليوم الإثنين، أن إدارة السجون استدعت وحدات كبيرة من قوات القمع، وأن والأوضاع ذاهبة نحو التدهور.

تجدير الإشارة إلى أن وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، تضم عسكريين خدموا في وحدات حربية مختلفة بالجيش "الإسرائيلي"، وتلقى عناصرها تدريبات خاصة لقمع الأسرى والتنكيل بهم، باستخدام أسلحة مختلفة، منها السلاح الأبيض، والهراوات، والغاز المسيل للدموع، وأجهزة كهربائية تؤدي إلى حروق في الجسم، وأسلحة تطلق رصاصاً حارقاً، ورصاص "الدمدم" المحرم دولياً، ورصاص غريب يُحدث آلاماً شديدة.

المصدر : شهاب

رمز الخبر 1936529

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