إيران قادرة على اعتراض واستهداف طائرات إف-35 المقاتلة

انه أشار العميد صمد آقامحمدي، في مقابلة مع وكالة مهر للأنباء، إلى التهديدات الموجهه ضد البلاد في المجال الجوي، قائلا: "إن الهجوم الجوي هو مجال يتم تطويره بقوة من قبل جميع القوى العسكرية في العالم، فإذن يجب تطوير مجال الدفاع الجوى متماشيا مع تطوير مجال الهجوم لمواجهة التهديدات".

ومضى يقول إن الجيش وحرس الثورة الإسلامية يراقبان باستمرار التطورات العالمية في مجال الدفاع والهجوم الجوي، ويحاولان التكيف والارتقاء بأنفسهما للتعامل مع أي تهديد محتمل، مضيفا: "نحن نحاول أن يكون بحثنا مفيدًا وعمليًا على مدار العشرين عامًا القادمة على الأقل".

وفي قسم آخر من تصريحاته، أكد آقا محمدي أن إيران هي واحدة من أكثر الدول كفاءة في تحديد واعتراض الطائرات الصغيرة، وتابع بقوله: "أنه تم اتخاذ إجراءات مختلفة في مجال مواجهة هذه الطائرات في قوات الدفاع الجوي، وأن الجيش يمكنه إما إطلاق النار عليها بشكل مباشر أو مواجهتها بأساليب أخرى بما في ذلك تعطيلها أو السيطرة عليها".

وقال آقا محمدي: "إن التعامل مع الطائرات الصغيرة اليوم يمثل تحديًا للعالم أجمع وحتى القوى العظمى"، وأكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتمتع بوضع مناسب في هذا المجال، بل وتعتبر من بين الدول الرائدة.

وردا على سؤال حول مدى جاهزية الجيش لمواجهة تهديدات الطائرات بدون طيار، قال: "بالنسبة للطائرات بدون طيار، فإننا نعمل في مجال الدفاع الجوي بطريقتين: استخدام الطائرات بدون طيار، ومواجهة الطائرات بدون طيار. وفيما يتعلق بالتصدي للطائرات بدون طيار، نستخدم أنظمة "خاتم" و"مجيد" لإستهداف هذه الطائرات، كما أن هناك أيضًا أنظمة لم يتم الكشف عنها ولكنها قيد الاستخدام، وأن البلاد ليس لديها مشكلة في مواجهة الطائرات بدون طيار".

وأشار آقا محمدي إلى أنه لحسن الحظ، تعد إيران من الدول الرائدة في مجال استخدام الطائرات بدون طيار ومواجهتها، مضيفا أن البلاد على استعداد تام لمكافحة أي تهديد.

وأكد أن قوات الدفاع الجوي للجيش تتقدم بشكل لا يصدق في كافة المجالات، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن أخبار جيدة خلال الأشهر المقبلة فيما يتعلق بالمجال الصاروخي.

وبين آقا محمدي قائلاً: "في العقود الماضية، تمكنا من صد جميع التهديدات حول الحدود من خلال الاعتماد فقط على القوة المحلية".

وتطرق هذا القائد في الجيش إلى قدرات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال أنظمة الليزر، وقال إن البلاد تمكنت من إحراز تقدم إيجابي في هذا المجال بما في ذلك التشويش والخداع الإلكتروني.

وتعليقًا على مسألة نشر طائرات مقاتلة من طراز F-35 في الشرق الأوسط، أكد آقا محمدي أن إيران لديها بالفعل القدرة على مراقبة واعتراض واستهداف الطائرات المقاتلة من طراز F-35.

وأضاف: "ان في مجال الحرب الإلكترونية والتعامل مع كافة أنواع أساليب التشويش الإلكتروني، تعتبر إيران من الدول المتقدمة"، موضحا: "لقد قمنا بتطوير مجموعة متنوعة من أنظمة التشويش ومكافحة التشويش لأننا نعتقد أن مستقبل الحرب سيتجه نحو الحرب الإلكترونية والعمليات السيبرانية".