نهاية فترة الأرض المحايدة.. AFC يؤكد إقامة مباريات السعودية الإيرانية بإستضافتهما

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، انه نظرا للاتفاقية التي حصلت بين اتحاد كرة القدم الإيراني و االسعودي، والتي تم إبلاغها إلى الهيئة الحاكمة لكرة القدم في آسيا، فسيتم إقامة جميع المباريات الوطنية والأندية بين هذين البلدين على أساس قاعدة الإياب والذهاب.

هذا وقد كان يقام قبل ذلك جميع المباريات بين المنتخبين الوطني والأندية لإيران والسعودية على أرض محايدة.

وترحيبًا بهذا القرار التاريخي، كتب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن هذا الحدث يظهر التزام الاتحادين المذكورين بإقامة علاقات أوثق ويمكّن الأندية من الاستضافة على أرضها؛ حدث يؤدي إلى تجربة أكثر إثارة للجماهير واللاعبين.

يمكن الآن للمشجعين المتحمسين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية وإيران والقارة القديمة بأكملها أن يتطلعوا إلى موسم مثير من منافسة كرة القدم بين المنتخبات الوطنية والفرق الأندية في إيران والسعودية".

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