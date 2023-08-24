إيران تحرز مرتبة الوصافة لكرة الصالات بدورة الألعاب الجامعية العالمية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مباريات كرة الصالات لهذه الدورة، انطلقت يوم السبت بمشاركة 12 فريقا في مدينة يكاترينبورغ الروسية.

وفي المباراة النهائية لهذه المسابقة، التي جرت مساء الاربعاء خسرت ايران امام البرازيل بنتيجة 2-6 لتحرز البرازيل اللقب وتحل ايران في مركز الوصافة وجاءت روسيا بالمركز الثالث.

سجل هدفي ايران في هذه المباراة سجاد عادلي بور ومهدي كودرزي.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الجامعي لكرة الصالات ايراني شارك باسم جامعة طهران في هذه المسابقات.

وتستضيف مدينة يكاترينبورغ الروسية دورة الالعاب الجامعية العالمية الصيفية خلال الفترة من 15 اب /أغسطس إلى 31 منه.

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