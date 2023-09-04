الاتحاد الايراني والسعودي لكرة القدم يوقعان مذكرة تعاون مشتركة

والتقى مهدي تاج رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، ياسر المشعل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الاثنين، في الرياض، حيث جرى خلال هذا اللقاء، مناقشة مختلف القضايا، وتوقيع الجانبان مذكرة تعاون مشتركة.

وقال ياسر المشعل في هذا اللقاء: إن إيران والسعودية كانتا وسيظلان قطبين كبيرين لقارة آسيا.

وبموجب أحد أجزاء التفاهم، ستقام من الآن فصاعدا، مسابقات الأندية لفرق البلدين على أساس نظام الذهاب والإياب، وتم إلغاء قرار عام 2016 للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، انه نظرا للاتفاقية التي حصلت بين اتحاد كرة القدم الإيراني و االسعودي، والتي تم إبلاغها إلى الهيئة الحاكمة لكرة القدم في آسيا، فسيتم إقامة جميع المباريات الوطنية والأندية بين هذين البلدين على أساس قاعدة الإياب والذهاب.

هذا وقد كان يقام قبل ذلك جميع المباريات بين المنتخبين الوطني والأندية لإيران والسعودية على أرض محايدة.

وترحيبًا بهذا القرار التاريخي، كتب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن هذا الحدث يظهر التزام الاتحادين المذكورين بإقامة علاقات أوثق ويمكّن الأندية من الاستضافة على أرضها؛ حدث يؤدي إلى تجربة أكثر إثارة للجماهير واللاعبين.

يمكن الآن للمشجعين المتحمسين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية وإيران والقارة القديمة بأكملها أن يتطلعوا إلى موسم مثير من منافسة كرة القدم بين المنتخبات الوطنية والفرق الأندية في إيران والسعودية".

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