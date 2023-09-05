العميد واحدي: ترقبوا أخبار سارة عن الطائرات المسيرة الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه على هامش مراسم إحياء الذكرى الـ44 لاستشهاد اللواء الطيار محمد نوجة وشهداء الجيش بمحافظة همدان، قال قائد القوة الجوية بالجيش الإيراني العميد طيار حميد واحدي إن المستقبل القريب سيشهد الإعلان عن أخبار سارة عن إنجازات القوات الجوية في مجال الطائرات المسيرة.

وأكد العميد واحدي: أنه يحاول أبناء الشعب الإيراني في القوة الجوية بكل طاقتهم من أجل تحسين القدرة العملياتية، وتطوير القوة وتحديثها.

وأضاف: قد تم إحراز تقدم جيد في القوة الجوية، وتم تحقيق جزء من أوامر قائد الثورة الإسلامية بشأن ترقية هذه القوة، و لكننا نعتبر أن هذه النجاحات ليست كافية وينبغي تحسينها يوما بعد يوم.

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