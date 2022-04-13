افتتاح قسم الطائرات المسیرة لجامعة الشهيد ستاري الجوية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه افتتح قائد القوات الجوية للجيش الايراني العميد طيار حميد واحدي أثناء زيارته لأقسام مختلفة من جامعة الشهيد ستاري مركز الطائرات المسيرة التابعة لهذه الوحدة.

وقال العميد واحدي بين قادة وأركان هذه الجامعة، في إشارة إلى الحاجة إلى تدريب قوة عالمة متخصصة في إيران، إن من أهداف جامعة الشهيد ستاري الجوية تدريب الضباط الإقليميين الملتزمين على المستوى الثورة الإسلامية ورفع المستوى الأكاديمي لطلاب جامعة الشهيد الستاري الجوية.

وأضاف قائد القوة الجوية: "اليوم ما يخشاه أعداء النظام الإسلامي هو إضفاء الطابع المؤسسي على المدرسة الثورية بين أفراد المجتمع. ويمكن لجامعة علوم وتكنولوجيا للطيران ذات التاريخ الرائع أن تلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق هذا الهدف النبيل، وهو تحسين وتعزيز شعبية الثورة بين أفراد المجتمع.

وتابع القول: "إن أولوية الجامعة الجوية هي تعزيز القدرة العلمية القائمة على الثقة بالنفس لأن لدينا الكثير من الشباب العلميين والمجتهدين في المجتمع، كل منهم يمكن أن يكون ذراعًا قويًا لاكتساب التخصص في مختلف المجالات."

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