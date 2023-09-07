تفكيك شبكة ممولة أميركياً تسعى لإحداث شغب في إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن دائرة استخبارات حرس الثورة الإسلامية ووزارة الأمن الإيرانية، أعلنت، الأربعاء، عن تفكيك شبكة تمهّد لأعمال شغب في البلاد.

وأكدت دائرة الاستخبارات في حرس الثورة الإسلامية ووزارة الأمن عبر بيانها توجيه "ضربة إلى عناصر شبكة منظمة لأعمال شغب في إيران".

وأشار البيان إلى أنّ "أعضاء هذه الشبكة تلقوا دعماً مالياً من وزارة الخارجية الأميركية، وتم توجيههم عبر أحد السياسيين الإيرانيين المعارضين في الخارج"، مشيراً إلى أنهم عملوا على تجنيد النساء والتخطيط للعب دور في أعمال الشغب.

وأجرت هذه الشبكة وفق البيان، "دورات تعليمية لعناصر من داخل البلاد وخارجها، وقدمت دورات افتراضية مجانية لناشطين في مجال المرأة والمجتمع المدني".

وشهدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية في وقتٍ سابق، أعمال شغب، حرّضت عليها أصوات منافقة خارج البلاد، ودعمتها وأوقدت جذوتها قنوات فتنوية تسعى على الدوام لإثارة الأوضاع داخل البلاد.

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