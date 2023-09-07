أكثر من مليوني زائر إيراني عادوا للبلاد... مستمرين بتقديم الخدمات حتى نهاية صفر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن التصريحات جاءت خلال تفقد الوزير لمعبر شلمجة الحدودي في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران.

وقال وزير الداخلية في هذا الصدد: تم تجهيز البنية التحتية اللازمة لعودة زوار الأربعين مضيفا أن العديد من الحافلات تقوم بنقل الزوار من المناطق الحدودية إلى وجهات مختلفة.

وتابع المسؤول الإيراني : كما أن خط سكة حديد خرمشهر جاهز لنقل زوار الأربعين الحسيني، ويستعد مطار آبادان لنقل الزوار من خلال زيادة رحلاته.

وعن الاستمرارية في تقديم الخدمات، أعلن وحيدي: أن تقديم الخدمات للزوار في 8 معابر حدودية بين إيران والعراق سيستمر حتى نهاية شهر صفر.

وأضاف : حتى الآن، دخل العراق أكثر من ثلاثة ملايين و800 زائر إيراني وأجنبي عبر المنافذ الحدودية الـ8 كما عاد إلى البلاد أكثر من مليوني شخص.

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