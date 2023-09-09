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٠٩‏/٠٩‏/٢٠٢٣، ٩:١٦ م

وزير الخارجية اليمني: الجامعة العربية مغيبة عن المأساة في اليمن

وزير الخارجية اليمني: الجامعة العربية مغيبة عن المأساة في اليمن

رد وزير الخارجية اليمني المهندس هشام شرف على تصريحات أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، التي اتهم فيها صنعاء بعرقلة جهود السلام في اليمن.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الوزير شرف، في تصريح للمسيرة اليوم السبت، إن اتهامات أبو الغيط عارية عن الصحة، وتثبت أنه كما الجامعة العربية مغيبون عن الملف اليمني والمأساة في اليمن.

وأشار الوزير إلى أن صنعاء مضت في تفاهمات لصنع السلام لما يزيد عن عام ونصف من خفض التصعيد، ولازالت منفتحة على السلام المنصف لحقوق شعبنا وسيادته.

وأضاف أن الجامعة العربية لم تتواصل بصنعاء يوما، وهي مغيبة عن القضية اليمنية تمامًا والقضايا العربية عامة.

وتابع الوزير شرف أن الجامعة العربية أضحت وعاء يجمع مصالح بعض الدول فقط، وأن إعادة إصلاحها بما يخدم ويلبي مصالح العرب بات ملحًا.

وأكد الوزير أن صنعاء ستكون لها كلمتها في إصلاح الجامعة العربية عقب انتهاء العدوان، كما دول عربية أخرى.

/انتهى/

رمز الخبر 1936677

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