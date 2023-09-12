رئيس حكومة الانقاذ اليمنية : دول العدوان هي المعنية بالمبادرة والخروج من الحرب

وأضاف : من خلال ما صرح به قائد الثورة فإننا نعطي آخر فرصة لدول العدوان، نحن الآن منكبون على الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وما بعده الأمور مفتوحة على العودة إلى المربع الأول.

وأوضح، أن إيرادات النفط والغاز شكلت 75 % من إيرادات موازنات الحكومات السابقة، الضرائب والجمارك 15 % ما تبقى يأتي عبر الهبات والقروض وخلافه، ووفقا لذلك فالمصادر الإيرادية جميعها بيد المحتلين.

وتابع رئيس حكومة الانقاذ الوطني في صنعاء : ما تبقى لنا في حكومة الإنقاذ هو إيراد ميناء الحديدة ويشكل في أعلاه 10 % من الإيرادات، نصرف منها كل 3 أشهر نصف راتب، ولو تمكنا من الصرف أكثر لما تأخرنا لحظة.

وأردف قائلا : مع الوضع المتدني جدا للإيرادات، حكومة الإنقاذ تتحمل اليوم نفقات 49 جبهة تحتاج إلى كل أوجه الانفاق من سلاح وذخائر وخلافه، فلا نزال في حالة حرب مع دول العدوان.

في سياق متصل، كان وزير الخارجية في حكومة صنعاء "هشام شرف"، صرح أنه "لامجال للاستمرار في حالة اللا سلم واللا حرب وفي جعبتنا ما يجعل الأعداء يندمون، مضيفا جاهزون للحرب بقدر جاهزيتنا للسلام والشعب اليمني لن يصبر طويلا على مؤامرات الأعداء".

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