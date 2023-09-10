وزير الامن الايراني يعلن كشف وتفكيك 400 ⁧قنبلة⁩ في ⁧البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن وزير الامن الايراني، إسماعيل خطيب، اليوم الأحد عن اكتشاف وتفكيك 400 قنبلة مؤخراً في البلاد، بينها أكثر من 40 قنبلة كان من المخطط تفجيرها خلال مراسم شهر المحرم الدينية.
وأشار وزير الامن الايراني إلى احداث الشغب السنة الماضية في ايران قائلاً: أكثر من 50 جهاز استخبارات عقدوا اجتماعات مختلفة في دول مختلفة ودربوا أكثر من 200 إعلامي على مهمة التضليل خلال أحداث العام الماضي
وأردف: خلال أحداث العام الماضي كنا نتوقع ما جرى من أجهزة الاستخبارات ومراكز الفكر والمنظمات شبه الحكومية في الخارجز
ولفت خطيب: تم تنظيم أعمال تخريبية بمساعدة الأدوات والفضاء الافتراضي والإعلام بهدف خلق هذه الفتنة والمؤامرة.
** يتبع
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