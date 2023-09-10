وزير الامن الايراني يعلن كشف وتفكيك 400 ⁧قنبلة⁩ في ⁧البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن وزير الامن الايراني، إسماعيل خطيب، اليوم الأحد عن اكتشاف وتفكيك 400 ⁧قنبلة⁩ مؤخراً في ⁧البلاد، بينها أكثر من 40 قنبلة كان من المخطط تفجيرها خلال مراسم شهر المحرم الدينية.

وأشار وزير الامن الايراني إلى احداث الشغب السنة الماضية في ايران قائلاً: أكثر من 50 جهاز استخبارات عقدوا اجتماعات مختلفة في دول مختلفة ودربوا أكثر من 200 إعلامي على مهمة التضليل خلال أحداث العام الماضي

وأردف: خلال أحداث العام الماضي كنا نتوقع ما جرى من أجهزة الاستخبارات ومراكز الفكر والمنظمات شبه الحكومية في الخارجز

ولفت خطيب: تم تنظيم أعمال تخريبية بمساعدة الأدوات والفضاء الافتراضي والإعلام بهدف خلق هذه الفتنة والمؤامرة.

** يتبع