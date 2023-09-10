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١٠‏/٠٩‏/٢٠٢٣، ٦:٤٤ م

وزير الامن الايراني يعلن كشف وتفكيك 400 ⁧قنبلة⁩ في ⁧البلاد

وزير الامن الايراني يعلن كشف وتفكيك 400 ⁧قنبلة⁩ في ⁧البلاد

أعلن وزير الامن الايراني، إسماعيل خطيب، اليوم الأحد عن اكتشاف وتفكيك 400 ⁧قنبلة⁩ مؤخراً في ⁧البلاد، بينها أكثر من 40 قنبلة كان من المخطط تفجيرها خلال مراسم شهر المحرم الدينية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن وزير الامن الايراني، إسماعيل خطيب، اليوم الأحد عن اكتشاف وتفكيك 400 ⁧قنبلة⁩ مؤخراً في ⁧البلاد، بينها أكثر من 40 قنبلة كان من المخطط تفجيرها خلال مراسم شهر المحرم الدينية.

وأشار وزير الامن الايراني إلى احداث الشغب السنة الماضية في ايران قائلاً: أكثر من 50 جهاز استخبارات عقدوا اجتماعات مختلفة في دول مختلفة ودربوا أكثر من 200 إعلامي على مهمة التضليل خلال أحداث العام الماضي

وأردف: خلال أحداث العام الماضي كنا نتوقع ما جرى من أجهزة الاستخبارات ومراكز الفكر والمنظمات شبه الحكومية في الخارجز

ولفت خطيب: تم تنظيم أعمال تخريبية بمساعدة الأدوات والفضاء الافتراضي والإعلام بهدف خلق هذه الفتنة والمؤامرة.

** يتبع

رمز الخبر 1936694

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