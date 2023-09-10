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١٠‏/٠٩‏/٢٠٢٣، ٧:٣٤ م

المنتخب الإيراني للباراتايكوندو يتوج ببطول آسيا

المنتخب الإيراني للباراتايكوندو يتوج ببطول آسيا

توج المنتخب الإيراني للباراتايكوندو في الدورة الثامنة لبطول آسيا المقامة في بيروت بحصوله على 12 ميدلية ملونة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أقيمت بطولة آسيا الثامنة للباراتايكوندو وفاز ممثلو إيران بـ 12 ميدالية ملونة في مجموعتين للرجال والسيدات.

وفي ختام هذه المنافسات، وفي فئة السيدات، حصل المنتخب الإيراني على لقب البطولة بحصوله على أربع ميداليات ذهبية وفضيتين.

وأصبحت أوزبكستان في المركز الثاني وكازاخستان في المركز الثالث.

وفي فئة الرجال، فاز منتخب بلادنا بميداليتين ذهبيتين وثلاث فضية وواحدة برونزية، أكثر من جميع الفرق الأخرى.

وحصلت أوزبكستان على المركز الثاني بميداليتين ذهبيتين وفضيتين وأربع برونزيات. واحتلت تايبيه الصينية المركز الثالث بميدالية ذهبية واحدة.

/انتهى/

رمز الخبر 1936697

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