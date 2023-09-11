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١١‏/٠٩‏/٢٠٢٣، ٩:٠٧ ص

السفير الإيراني: السعودية شريكة استراتيجية مهمة لنا

السفير الإيراني: السعودية شريكة استراتيجية مهمة لنا

أكد السفير الإيراني الجديد لدى السعودية، علي رضا عنايتي أن لدى البلدين عزماً متبادلاً للوصول بالعلاقات بينهما إلى مستقبل واعد، مؤكداً أنه سيعمل على توظيف كافة الجهود لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح عنايتي، في أول تصريح له منذ بدء ممارسة مهامه رسمياً في الرياض الأسبوع الماضي، أن رئيس الجمهورية، السيد إبراهيم رئيسي حثّه خلال لقائه قبيل توجهه للسعودية على توظيف كافة الجهود لتوثيق عرى الأخوة والصداقة بين إيران والسعودية، والمضي قدماً في تنمية العلاقات.

ولفت السفير الإيراني في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نری أن المملكة شريكة استراتيجية تحظى بأهمية کبری». وتابع: «ما تم تحقیقه خلال الأشهر الستة الماضية يبشر بالخیر والمستقبل الواعد، ولدينا العزم والإرادة الجادة نحو تنمية العلاقات الإيرانية - السعودية، وقد لمسنا نفس الشعور لدی إخواننا» في السعودية.

وأشار إلى أن ذلك يضع عليه «مسؤولية كبيرة، أولاً لتطویر العلاقات البينية وتوطیدها، ومن ثم استخدامها لصالح الإقليم، بناء علی المصالح المشتركة والاحترام المتبادل».

إلى ذلك، قدّم السفير السعودي عبد الله بن سعود العنزي أوراق اعتماده لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، وقال إن توجيهات القيادة السعودية «تؤكد أهمية تعزيز العلاقات وتكثيف التواصل واللقاءات بين المملكة وإيران، ونقلها نحو آفاق أرحب».

/انتهى/

رمز الخبر 1936703

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