أمير عبداللهيان: إيران مستعدة لإقامة علاقات قوية مع الاتحاد الأوروبي

وأفادت وكالة مهر للانباء، انه استقبل وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان اليوم (الأحد) الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لشؤون الخليج الفارسي لويجي دي مايو، حيث هناه بانتخابه الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي واستعرض التطورات المتعلقة بعلاقات الدول المجاورة بينها منطقة الخليج الفارسي وقيم الظروف الحالية للمنطقة بانها تشكل فصلاً جديدًا على صعيد النهوض بالتعاون بين دول منطقة الخليج الفارسي الثمانية .

واعتبر وزير الخارجية مقترح الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن منتدى الحوار والتعاون الإقليمي، والذي يحظى ايضا بتأييد دول المنطقة بانه يكشف عن إرادة دول المنطقة في إقامة تعاون بين دول المنطقة على مختلف الابعاد ، بما في ذلك القضايا البيئية الهامة، وعقد الاجتماع الأول لهذه المجموعة على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بمبادرة من الأمين العام للأمم المتحدة في المستقبل القريب بانه خطوة على صعيد مزيد من التلاحم والتقارب في المنطقة .

ورحب أمير عبد اللهيان بأي مبادرة من الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول المنطقة، وأكد استعداد إيران لإقامة علاقات قوية مع الاتحاد الأوروبي في مجالات التعاون المتفق عليها والمجالات التي تهم الجانبين.

بدوره أكد لويجي دي مايو، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لشؤون الخليج الفارسي، على مكانة إيران المهمة في المنطقة، وقدم تقريرًا عن زيارته الأولى بمنصبه الجديد إلى بعض دول منطقة الخليج الفارسي، وشدد على الدور المؤثر لإيران في المنطقة.

واعتبر دي مايو مبادرة منتدى الحوار والتعاون الإقليمي بانها مهمة وأكد على دور الأمين العام للأمم المتحدة في عقد اجتماع وزراء خارجية دول الخليج الفارسي الثمانية.

ووصف العلاقات الطبيعية بين إيران والمملكة العربية السعودية بأنها مفيدة للمنطقة.

وجرى خلال هذا الاجتماع مناقشة آخر تطورات محادثات رفع الحظر والعلاقات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية وضرورة إجراء محادثات بين إيران وأوروبا.