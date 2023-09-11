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١١‏/٠٩‏/٢٠٢٣، ٧:٥٤ م

الامین العام للمجمع التقریب بین المذاهب: مراسم الأربعين هي إحدى سبل تحقیق التقارب في العالم الإسلامي

الامین العام للمجمع التقریب بین المذاهب: مراسم الأربعين هي إحدى سبل تحقیق التقارب في العالم الإسلامي

اكد الامین العام للمجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الاسلامیة حجة الاسلام حمید شهریاري، أن مراسم الأربعين هي إحدى سبل لتحقیق التقارب في العالم الإسلامي.

اعتبر الامین العام للمجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الاسلامیة حجة الاسلام حمید شهریاري مراسم الأربعين فرصة للتعايش السلمي مع الجيران.

و في کلمته خلال مؤتمر تحت عنوان "الأربعين؛ التضامن الوطني والتقارب الإسلامي والمقاومة العالمية" الذي اقیم الیوم الإثنین في جامعة العلامة طباطبائي بطهران قال حجة الاسلام شهریاري: یتوجب علینا أن نسعى إلى التعايش السلمي مع جيراننا كاستراتيجية شاملة في مراسم الأربعين.

وأضاف: مراسم الأربعين هي إحدى سبل لتحقیق التقارب في العالم الإسلامي.

و تابع قائلا: علينا أن نغير الأربعين الحسيني من مسيرة شيعية إلى مسيرة إسلامية ومسيرة المظلومين ضد الاستكبار العالمي.

/انتهى/

رمز الخبر 1936730

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