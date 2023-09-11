الامین العام للمجمع التقریب بین المذاهب: مراسم الأربعين هي إحدى سبل تحقیق التقارب في العالم الإسلامي

اعتبر الامین العام للمجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الاسلامیة حجة الاسلام حمید شهریاري مراسم الأربعين فرصة للتعايش السلمي مع الجيران.

و في کلمته خلال مؤتمر تحت عنوان "الأربعين؛ التضامن الوطني والتقارب الإسلامي والمقاومة العالمية" الذي اقیم الیوم الإثنین في جامعة العلامة طباطبائي بطهران قال حجة الاسلام شهریاري: یتوجب علینا أن نسعى إلى التعايش السلمي مع جيراننا كاستراتيجية شاملة في مراسم الأربعين.

وأضاف: مراسم الأربعين هي إحدى سبل لتحقیق التقارب في العالم الإسلامي.

و تابع قائلا: علينا أن نغير الأربعين الحسيني من مسيرة شيعية إلى مسيرة إسلامية ومسيرة المظلومين ضد الاستكبار العالمي.

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