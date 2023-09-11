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١١‏/٠٩‏/٢٠٢٣، ٩:٥١ م

الأدميرال تنكسيري: الأمن في إيران يعتمد على الشعب

الأدميرال تنكسيري: الأمن في إيران يعتمد على الشعب

أشار قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني في اجتماع لجنة الأمن القومي بالبرلمان اليوم الاثنين، إلى أن الأمن في الجمهورية الإسلامية يعتمد على الشعب، وتناول سياسة مشاريع الاسكان في الجزر الإيرانية في الخليج الفارسي وأوضح تصرفات هذه القوة في خدمة أبناء المناطق الساحلية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال أبو الفضل عموئي المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي: ان لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان عقدت مساء اليوم الاثنين اجتماعها حول موضوع دراسة اجراءات القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني وانجازاتها ، بحضور الادميرال علي رضا تنكسيري قائد القوة البحرية ومساعديه.

وأضاف: في هذا الاجتماع، عرض الأدميرال تنكسيري إنجازات البحرية في تحسين سرعة السفن في 4 مجالات ، والقدرة على حمل الأسلحة في السفن، من حمل راجمات القذائف إلى حمل راجمات الصواريخ، وزيادة مرونة السفن والاستفادة أيضًا من المعدات الذكية ومنها الذكاء الاصطناعي في ملاحة السفن

وتابع المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بالبرلمان: في بحرية الحرس الثوري، وبالاعتماد على القدرات الوطنية، تم اتخاذ خطوات كبيرة لتعزيز القوة الدفاعية للبلاد ضد التهديدات.

وأشار عموئي إلى أن تنكسيري افاد بان الأمن في الجمهورية الإسلامية يعتمد على الشعب، وتناول سياسة مشاريع الاسكان في الجزر الإيرانية في الخليج الفارسي وأوضح ان تصرفات هذه القوة هي في خدمة ابناء الساحل.

/انتهى/

رمز الخبر 1936732

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