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١١‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ١١:١٤ ص

الادميرال تنكسيري يعلن عن الحاق معدات جديدة إلى بحرية حرس الثورة بحلول نهاية العام الايراني

الادميرال تنكسيري يعلن عن الحاق معدات جديدة إلى بحرية حرس الثورة بحلول نهاية العام الايراني

أعلن قائد البحرية في حرس الثورة الاسلامية الادميرال تنكسيري، عن الحاق معدات جديدة لهذه القوة بحلول نهاية العام الايراني، مضيفا: بناءً على أوامر سماحة القائد وتركيز هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، فإننا نزيد استعداداتنا في هذا المجال.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الادميرال تنكسيري في حديث حول الحاق معدات جديدة إلى بحرية حرس الثورة: هذا العام، لدينا العديد من الالحاقات إلى بحرية حرس الثورة بحلول نهاية العام الايراني.

وقال قائد بحرية حرس الثورة عن البرامج المخطط لها لتحسين القدرة القتالية لبحرية حرس الثورة، مضيفا: نحاول تنفيذ أوامر سماحة القائد في هذا الصدد، وسيتم عرض ذلك في الالحاقات الجديدة.

وأضاف الادميرال تنكسيري: بناءً على أوامر سماحة القائد وتركيز هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، نزيد استعداداتنا في هذا المجال.

/انتهى/

رمز الخبر 1945359

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