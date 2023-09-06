صنعاء تدين التواجد الأمريكي في حضرموت وتؤكد انه سيتم تطهير كل شبر من أرض اليمن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقد المجلس السياسي الأعلى في اليمن اجتماعًا برئاسة الرئيس مهدي المشاط، اليوم الأربعاء، للوقوف أمام آخر المستجدات على الساحة الداخلية والخارجية.

وأكد الاجتماع أن المجلس السياسي في معركة كبرى مع تحالف العدوان الأمريكي السعودي لانتزاع حقوق الشعب اليمني وسيادته واستقلاله وتماسك جبهته الداخلية.

وشدد المجلس على أن موقف الجميع هو الوطن والدفاع عنه، وأن كل تناول إعلامي خارج هذا الإطار إنما يكرس الصورة التي يبحث عنها العدو، المتمثلة في التمزيق والشتات للوطن.

وأدان الاجتماع التواجد الأمريكي في حضرموت ونزول المارينز الأمريكي إلى المدارس في سيئون، مؤكدا أن كل شبر من الوطن سيتم تطهيره من دنس الغزاة والاحتلال.

وعبر المجلس عن إدانته للجريمة البشعة التي ارتكبتها مليشيات المرتزقة في أحد المناطق المحتلة في صبر الموادم بتعز، بحق أحد المواطنين وتعذيبه وسحله، مؤكدا أن من ارتكبوا هذه الجريمة سينالون عقابهم الرادع أينما كانوا.

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