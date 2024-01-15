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١٥‏/٠١‏/٢٠٢٤، ٢:٢٨ م

العراق ... استشهاد ثلاثة جنود عراقيين بهجوم مسلح غربي الأنبار

العراق ... استشهاد ثلاثة جنود عراقيين بهجوم مسلح غربي الأنبار

صرح مصدر أمني عراقي، اليوم الإثنين، باستشهاد ثلاثة جنود بهجوم مسلح غربي محافظة الأنبار.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المصدر في حديث لموقع "السومرية نيوز" العراقي، إنّ "هجوماً مسلحاً استهدف نقطة عسكرية على طريق بيجي حديثة غربي الأنبار".

وأضاف المصدر أنّ "الهجوم أدّى إلى استشهاد ثلاثة جنود من الفوج الأول لواء المغاوير قيادة عمليات الجزيرة والبادية".

هذا ولم تعلن أيّ جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم.

وتجدر الإشارة إلى أنّ استهداف الجيش العراقي في الأنبار جاء مع مواصلة المقاومة العراقية عمليات إسناد المقاومة الفلسطينية في غزة، عبر استهدافها القواعد الأميركية في العراق وسوريا، إضافةً إلى استهداف عدّة نقاط حيوية جنوبي فلسطين المحتلة وفي الجولان السوري المحتل.

/انتهى/

رمز الخبر 1940357

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