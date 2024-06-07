مخبر یلتقي عوائل طاقم طيران مروحية رئيس الجمهورية الشهداء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قام القائم بأعمال رئيس الجمهورية الإيرانية، بزيارة منزل الشهيد العميد سيد طاهر مصطفوي، قائد وطيار مروحية رئيس الجمهورية، مساء الخميس، لأول مرة، وأشاد بسجله الطويل في خدمة نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية المقدس كواحد من أفضل طياري مروحيات وقال: "على الرغم من أن فقدان الشهيد مصطفوي صعب علينا جميعًا وخاصة على عائلته الحبيبة، إلا أن الشهادة كانت مصيرًا يستحقه بسبب خدماته الصادقة".

كما زار رئيس الجمهورية منزل مساعد الطيار لمروحية الرئيس، الشهيد العميد محسن دريانوش، وعزى عائلته الكريمة باستشهاده وقال: "كما استشهد الشهيد رئيسي خدمة شعب إيران الإسلامية، كان هؤلاء الشهداء أيضا يجاهدون في سبيل تقدم البلاد ونالوا شرف الشهادة في هذا السبيل اخيرا".

كما زار مخبر منزل العقيد الثاني الشهيد بهروز قديمي الذي عمل كمهندس فني للطيران، وقال أثناء لقائه بعائلته: "هؤلاء الشهداء الأعزاء ضحوا بحياتهم في سبيل خدمة الشعب الإيراني والأمة الإيرانية العظيمة ثمنوا خدمات هؤلاء الشهداء بحضورهم الرائع في مراسم تشييع جثامينهم الطاهرة".

كما عبر أهالي شهداء الخدمة في هذه اللقاءات المنفصلة عن الفضائل الأخلاقية وهموم وخدمات الشهداء الطيارين في أجواء حميمة.

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