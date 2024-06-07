مسيرات مليونية في صعدة باليمن نصرة لفلسطين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رفع المتظاهرون العلمين اليمني والفلسطيني، ورايات الحرية والأعلام واللافتات الداعية لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية.

وطالب المحتشدون القوات المسلحة اليمني بالرد على المجازر الصهيوني وحرب الإبادة على الشعب الفلسطيني وكذلك الرد على العدوان الاقتصادي والعسكري على بلادنا، مستنكرين التصعيد الأمريكي السعودي الإماراتي الاقتصادي ضد بلادنا.

وفي البيان الصادر عن المسيرة أدان المتظاهرون للتصعيد الخطير للجرائم الأمريكية المرتكبة منذ 8 أشهر ضد الشعب الفلسطيني وارتكاب المجازر الكبرى بحق النازحين ممن شردتهم آلة الدمار الأمريكية الصهيونية في غزة.

واستنكروا تدنيس العدو لحرمة المسجد الأقصى والإساءات الفاحشة والبذيئة ضد خاتم النبيين والمرسلين، والتي تمثل إساءة لكل مسلم، منديين بجرائم العدو المتواصلة بحق الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية المحتلة.

وأكدوا الدعم الكامل لجبهة المقاومة والجهاد في فلسطين ولبنان والعراق، معبرين عن اعتزازهم لما تقوم به قواتنا المسلحة الباسلة من تصعيد للعمليات وتطوير للقدرات، مباركين العمليات المشتركة بين القوات المسلحة اليمنية وبين المقاومة الإسلامية العراقية.

ودعو الأنظمة العربية المتخاذلة إلى مراجعة مواقفهم والتحرك الجاد فيما يدعم الحق الفلسطيني والنصرة العملية للقضية الفلسطينية، وقطع العلاقات مع العدو.

كما أكد المحتشدون الثبات على الموقف الداعم للشعب الفلسطيني والاستمرار في الفعاليات والحشد والتعبئة ومواصلة والمسيرات ومواجهة الضغوط التي يمارسها الأمريكي والبريطاني ضد الشعب اليمني.

وجددوا الدعوة لمقاطعة البضائع الأمريكي والإسرائيلية والشركات الداعمة لها، محذرين أدوات العدو الإقليمية من التمادي في العدوان على بلادنا واقتصادنا، وأننا لن نقف مكتوفي الأيدي أما عدوانهم.

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