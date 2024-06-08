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٠٨‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٨:٢٥ ص

العراق...المقاومة الإسلامية تضرب هدفاً حيوياً للاحتلال بالطيران المسيّر

العراق...المقاومة الإسلامية تضرب هدفاً حيوياً للاحتلال بالطيران المسيّر

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، فجر اليوم السبت، توجيهها ضربة في اتجاه ما أعلنت أنّه "هدفٌ حيوي" للاحتلال في الأراضي المحتلة، مؤكّدةً استمرار عملياتها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضحت المقاومة، في بيانٍ مقتضب، أنّ مجاهديها نفّذوا العملية بواسطة الطيران المُسيّر، مُشدّدةً على أنّها تأتي نصرةً لقطاع غزة، ورداً على المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضدّ الفلسطينيين، ومتوعدةً بالاستمرار في "دكّ معاقل الأعداء"، استكمالاً للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال.

ويُذكر أنّ المقاومة الإسلامية في العراق تواصل تنفيذها عملياتٍ تضرب من خلالها أهدافاً تابعة لكيان الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطيني المحتلة، مستهدفةً في المرحلة الثانية بشكلٍ خاص، موانئ الاحتلال.

وكانت آخر العمليات التي أعلنت عنها المقاومة العراقية، قبل عملية اليوم، استهداف ميناء الاحتلال في حيفا، بالطيران المُسيّر، الخميس، وذلك بالاشتراك مع القوات المسلحة اليمنية، ضمن عمليتين عسكريتين.

/انتهى/

رمز الخبر 1945235

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