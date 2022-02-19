قدرات المقاومة ستجعل الكيان الصهيوني مذهولاً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين، قال في كلمة له في حفل إطلاق المرحلة الثانية من مشروع ترميم المنازل في النبطية، أنّ ما يغضب الأعداء هو حينما يرون تقدّمنا إلى الأمام بمشاريع جديدة وخدمة الناس بكل المجالات، مضيفاً: "إذا أراد الأميركي من خلال الضغط والحصار على لبنان اقتصاديًّا وماليًا اراحة العدو الصهيوني وتخفيف القلق فإنّ طائرتنا بالأمس جعلت الكيان الصهيوني يزداد قلقاً".

وأشار إلى أنّ المقاومة في لبنان هي نموذج وفيها خصوصيات وميزات مهمة، وهذا من توفيق الله، وهذا النموذج يرسم معادلات جديدة وأبواباً واسعة، وتتعرّض لأعتى هجمة تواجهها مقاومة في عصرنا الحديث من قبل الاستكبار العالمي.



وأوضح رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله أنّ أميركا بسفارتها وحلفائها تنفق أموالاً من أجل تخريب لبنان من خلال جمعيات تنفق أموالاً لتشويه صورة حزب الله، وأنا أقول لكم نحن خلال الأعوام الأربعة صرفنا 6 ملايين دولار من أجل مشروع ترميم المنازل في البقاع والجنوب ونحن لم نعلن عنه".

وأشار صفي الدين إلى أنّ أزلام أميركا يحلمون بمواقع متقدّمة، وأنا أقول لكم أنتم جميعًا الذين تستظلّون بالخيمة الأميركية وتتوقعون "الشحادة" من الدول الخليجية سيأتي اليوم الذي تجدون فيه كلّ أموالكم تذهب مع الرياح بلا قيمة ومن يتحدّى حزب الله سينكسر ويُهزم في أيّ مكان".

وشدّد على أنّ المقاومة لتبقى النموذج من خلال المواجهة والتقدّم يجب أن تبقى يقظة على السلاح وتطوّره ونوعه وتجهيزه وتحضيره والتدريب وكل شيء مرتبط بالشؤون العسكرية، مشيراً إلى أنّ المقاومة في لبنان حاضرة في كل الجبهات والساحات، وستبقى حاضرة لهزيمة العدو الصهيونيّ، وهذا ما سعى إليه القادة الشهداء وكل الشّهداء.

ورأى أنّ المقاومة وجمهورها وقاعدتها قويّة ولا تتزحزح ولا تهتزّ وما نقوم به هو فعلٌ في تحقيق الهدف في كلّ المجالات./انتهى/