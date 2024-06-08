حزب الله يهاجم مربض مدفعية للاحتلال في مزارع شبعا المحتلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكدت المقاومة الإسلامية أنّ "المسيرة الانقضاضية استهدفت أماكن تموضع واستقرار ضباط العدو وجنوده، وأصابت هدفها بدقة".

وتأتي عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان، واستهدافها مواقع الاحتلال في الأراضي اللبنانية المحتلة، وعلى الحدود مع فلسطين المحتلة، وشماليها، دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على اعتداءات الاحتلال على القرى اللبنانية.

وفجر السبت، استهدفت المقاومة الإسلامية، مجموعةً من جنود الاحتلال تحرّكت داخل موقع "الراهب"، حسبما أكّدت في بيانٍ مقتضب نشره الإعلام الحربي للمقاومة.

وكشفت المقاومة في بيانها أنّها استهدفت القوة الإسرائيلية بقذائف المدفعية، وذلك بعد رصد وترقّب ‏قوات الاحتلال الإسرائيلي في الموقع، عند ‏تحرك مجموعة من الجنود داخل الموقع.‏

وأعلنت المقاومة، في بيانٍ سابق نشرته مع الساعات الأولى اليوم السبت، استهداف مجاهديها تجمّعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في "مثلث ‏الطيحات"، ليل الجمعة، بالأسلحة الصاروخية.‏

وفي أثناء استمرار عمليات المقاومة، صرحت مصادر في جنوبي لبنان بأنّ نيراناً مباشرة أُطلقت في اتجاه هدفٍ عسكري للاحتلال في مستوطنة "المطلة".

كما أفادت، من جهتها، وسائل إعلامٍ إسرائيلية بدوّي صفّارات الإنذار في أكثر من مستوطنةٍ شمالي فلسطين المحتلة، بعد إطلاق نيران من لبنان.

ويُذكر أنّ المقاومة الإسلامية نفّذت 4 عملياتٍ، الجمعة، استهدفت من خلالها مرابض مدفعية إسرائيلية في الموقع العسكري في "خربة ماعر"، وانتشاراً لجنود الاحتلال ‏في محيط الموقع بقذائف المدفعية، إضافةً إلى آليةٍ عسكرية داخل موقع "بركة ريشا"، بصاروخٍ موجّه، وانتشاراً للجنود في حرج "‏نطوعا" بالأسلحة الصاروخية.

/انتهى/