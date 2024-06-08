باقري كني: دعم الشعب الفلسطيني واجباً إنسانياً وإسلامياً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الخارجية بالإنابة علي باقري كني مع وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مرسودي على هامش الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية بشأن الوضع في غزة والذي عقد في اسطنبول.

واشارت وزيرة خارجية اندونيسيا الى الجهود التي يبذلها كبار المسؤولين في بلادها لتحقيق وتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال الزيارة الناجحة لرئيس بلادنا الشهيد إلى جاكرتا.

وأكد القائم بأعمال وزير خارجية بلادنا في هذا اللقاء: أن إحدى الخطط الرئيسية للرئيس الشهيد لبلادنا كانت التركيز على تطوير وتوسيع العلاقات مع الدول الإسلامية، بما فيها إندونيسيا، باعتبارها إحدى الدول المهمة في العالم.

وأضاف باقري: إن زيارة الدكتور رئيسي إلى جاكرتا، والتي رافقها ترحيب حار للغاية من حكومة وشعب إندونيسيا وخطط واتفاقيات جيدة للغاية، ظلت في أذهان الرئيس الشهيد وحكومة وشعب إيران.

وفي جزء آخر من هذا اللقاء، اعتبر القائم بأعمال وزير الخارجية دعم الشعب الفلسطيني واجبا إنسانيا وإسلاميا على الدول الإسلامية، وأكد أنه من واجبنا جميعا مساعدة الشعب الفلسطيني على الوقوف في وجه الصهاينة سياسيا، وقانونيا وإعلاميا ودبلوماسيا .

كما أعربت الوزيرة الإندونيسية ريتنو مارسودي عن تعازيها لشعب وحكومة بلادنا من خلال تكريم ذكرى الدكتور رئيسي ووزير الخارجية الدكتور أمير عبد اللهيان ومرافقيها.

كما أعلنت السيدة مارسودي استعدادها لتعزيز التعاون بين طهران وجاكرتا على الساحة الدولية، وخاصة في مجال الدفاع وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، وأشارت إلى أننا سنعزز جهودنا لدعم والدفاع عن الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف من الشعب الفلسطيني.

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