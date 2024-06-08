مجلس صیانة الدستور يمدد مهلة دراسة اهلية المرشحين للانتخابات الرئاسية

وأفادت وكالة مهر للأبناء، انه قال هادي طحان نظيف: "إن المهلة الاولية لمجلس صيانة الدستور لمراجعة اهلية مرشحي الانتخابات الرئاسية تنتهي اليوم، لكن الاجتماعات مستمرة بشكل مكثف ومتتالي".

وأضاف: "بحسب القانون يمكننا استخدام المهلة الثانية البالغة خمسة ايام، وأعتقد أنه يجب أن نستخدم جزءا من هذه المهلة نظرا لعدد المسجلين وحجم الحالات".

وأكد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور: "كل جهودنا هي التوصل إلى الملخص اللازم وإعلان النتيجة في أسرع وقت ممكن".

وقال طحان نظيف: "يتم النظر في قضايا الأفراد واحداً تلو الآخر في المجلس، ويتم إبداء الاستفسارات والآراء، وقد تحتاج القضية إلى مزيد من التحقيق، ولكن في نهاية العملية سنعلن النتائج إلى وزارة الداخلية والشعب الايراني".

/انتهى/