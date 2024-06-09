مجلس صيانة الدستور يرسل لائحة المرشحين المؤهلين للإنتخابات الرئاسية الى وزارة الداخلية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور قال في تغريدة له على موقع "ايكس"، انه ارسل مجلس صيانة الدستور نتائج دراسة اهلية المرشحين للإنتخابات الرئاسية الى وزارة الداخلية.

وكتب طحان نظيف: "مع الانتهاء من التحقق في اهلية المرشحين للفترة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية في مجلس صيانة الدستور، تم إرسال قائمة المرشحين المؤهلين إلى وزارة الداخلية".

هذا وقدتم تحديد يوم 28 حزيران/يونيو لانتخاب رئيس جديد لإيران عقب استشهاد الرئيس آية الله ابراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية كانت تقله مع وزير الخارجية وعدد آخر من المسؤولين في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب البلاد.

/انتهى/