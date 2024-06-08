انسحاب أحد أعضاء الحكومة الحالية من الترشح للانتخابات الرئاسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه انسحب داوود منظور عن الحضور في الانتخابات الرئاسية كمرشح في اليوم الاخير من المهلة الاولية لمجلس صيانة الدستور لدراسة اهلية المتقدمين للترشح في الانتخابات.

وكتب رئيس منظمة البرنامج والميزانية، عبر منشورة على صفحته الشخصية: "نظراً للمشاركة الواسعة لمرشحي الجبهة الثورية في الانتخابات الرئاسية ووجود مرشح أصلح مني بينهم، فإنني أعلن انسحابي من الترشح، مع دعوة الشعب الإيراني الكريم إلى المشاركة في الإنتخابات بشكل اوسع".

يذكر انه قد سجل حوالى 80 شخص للترشح في الانتخابات الرئاسية المزمع اجراءها في 28 يونيو الجاري، حيث يقوم مجلس صيانة الدستور حاليا بدراسة اهلية المرشيح للخوض في الانتخابات وستنتهي اليوم السبت المهلة الاولية له والتي يمكن مدها لخمسة أيام اضافية.

/انتهى/