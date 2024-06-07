محمد مخبر: ستواصل إيران والهند العمل معًا لتوسيع العلاقات الثنائية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال القائم بأعمال رئيس الجمهورية الإسلامية الايرانية، محمد مخبر في رسالة تهنئة إلى رئيس وزراء الهندي:في ظل توجيهاتكم وقيادتكم، أصبحت الهند شريكا رئيسيا للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقال "محمد مخبر" في رسالة هنأ فيها حزب رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" بفوزه في الانتخابات الوطنية: في ظل توجيهاتكم وقيادتكم، أصبحت الهند شريكا رئيسيا للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأعرب عن أمله في أن يرى الجانبان، مع الإرادة الموجودة ، أفضل العلاقات بين البلدين الصديقين إيران والهند.

كما أعرب ناريندرا مودي عن تقديره لرسالة تهنئة القائم بأعمال رئيس الجمهورية

الإسلامية الايرانية وقال: ستواصل إيران والهند العمل معًا لتوسيع العلاقات الثنائية وتعزيز السلام والأمن والازدهار في المنطقة.

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