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٠٧‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٧:٥٣ م

محمد مخبر: ستواصل إيران والهند العمل معًا لتوسيع العلاقات الثنائية

محمد مخبر: ستواصل إيران والهند العمل معًا لتوسيع العلاقات الثنائية

اکد القائم بأعمال رئيس الجمهورية الإسلامية الايرانية، محمد مخبر انه أصبحت الهند شريكا رئيسيا للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال القائم بأعمال رئيس الجمهورية الإسلامية الايرانية، محمد مخبر في رسالة تهنئة إلى رئيس وزراء الهندي:في ظل توجيهاتكم وقيادتكم، أصبحت الهند شريكا رئيسيا للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقال "محمد مخبر" في رسالة هنأ فيها حزب رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" بفوزه في الانتخابات الوطنية: في ظل توجيهاتكم وقيادتكم، أصبحت الهند شريكا رئيسيا للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأعرب عن أمله في أن يرى الجانبان، مع الإرادة الموجودة ، أفضل العلاقات بين البلدين الصديقين إيران والهند.

كما أعرب ناريندرا مودي عن تقديره لرسالة تهنئة القائم بأعمال رئيس الجمهورية

الإسلامية الايرانية وقال: ستواصل إيران والهند العمل معًا لتوسيع العلاقات الثنائية وتعزيز السلام والأمن والازدهار في المنطقة.

/انتهی/

رمز الخبر 1945230

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