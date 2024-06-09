حاجي بابائي: جرائم الكيان الصهيوني والولايات المتحدة في غزة محكوم عليها بالفشل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حميد رضا حاجي بابائي في الجلسة العامة لمجلس الشورى الاسلامي: نتمنى النجاح للأمة الإيرانية العظيمة في الانتخابات المقبلة.

وقال مساعد رئيس مجلس الشورى الإسلامي إن أهم شيء اليوم هو غزة، مضيفا ان حسب كلام القائد إن العدو المتعطش للدماء ليس له حدود في الجريمة وقتل الأطفال والنساء والرجال والشيوخ والشباب، وأهل غزة العزيزين مظلومين بمعنى الكلمة".

وتابع حاجي بابائي: في الأيام الأخيرة، تصدرت أخبار هجمات الكيان الصهيوني على أهل غزة، وخاصة على المستشفيات ومحيطها، مما أدى إلى استشهاد المئات من الأشخاص. يجب على جميع الدول الإسلامية أن تدين هذه الهجمات الوحشية التي يقوم بها الكيان الصهيوني ومؤيدوه.

وأكد أن مجلس الشورى الإسلامي وممثلي الأمة يدينون الهجوم الغاشم للكيان الصهيوني على غزة المظلومة، وقال: إن السبب الرئيسي للاعتداءات هو أمريكا المجرمة التي ترتكب هذه الجرائم من خلال دعمها للكيان الصهيوني و توفر الامكانيات لقتل الأطفال.

وأكد مساعد رئيس مجلس الشورى الإسلامي: إن الكيان الصهيوني وأمريكا محكومة بالهزيمة، والنصر لأهل غزة.

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