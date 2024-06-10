السياحة العالمية: 1.4 مليون سائح أجنبي زاروا إيران خلال 3 أشهر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت منظمة السياحة العالمية في تقريرها الأخير عن استمرار الاتجاه التصاعدي في قدوم السياح الأجانب إلى إيران في عام 2024.

بينما شهدت إيران نموا كبيرا بنسبة 43% في جذب السياح الأجانب خلال عام 2023، فإن إحصائيات هذه المنظمة التابعة للأمم المتحدة تظهر أن ايران شهدت في الربع الأول من عام 2024 نموا بنسبة 60% في قدوم السياح الأجانب إليها.

وفي الربع الأول من العام الجاري(2024)، زار مليون و398 ألف سائح أجنبي إيران، بينما كان في نفس الفترة من العام السابق(2023)، بلغ عدد السياح الأجانب الذين وفدوا الى إيران 872 ألفًا.

وبحسب هذا التقرير، دخل البلاد 495 ألف شخص في يناير من هذا العام، و506 آلاف في فبراير، و397 ألفا في مارس.

وفي الأشهر الـ 12 من العام الماضي، زار 5.9 مليون سائح أجنبي إيران، وكان هذا الرقم لعام 2022، 4.1 مليون شخص، وبالنسبة لعام 2021 تم الإعلان عن 880 ألف شخص فقط.

وأدت إجراءات وسياسات الحكومة الشهيد رئيسي، بما في ذلك تسهيل إصدار التأشيرات وإلغائها لمواطني 33 دولة، إلى انتعاش وازدهار صناعة السياحة في البلاد بعد انحسار تفشي كورونا في العالم.

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