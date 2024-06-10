فتيات إيران تفزن ببطولة "كافا" للكرة الطائرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن منافسات الكرة الطائرة للفتيات تحت 18 عاما لمنطقة آسيا الوسطى (كافا)، والتي انطلقت يوم الثلاثاء الماضي بمشاركة 6 فرق في مدينة طشقند عاصمة أوزبكستان، اختتمت اليوم الإثنين ببطولة المنتخب الإيراني.

واجه منتخب إيران للكرة الطائرة للفتيات تحت 18 عامًا، منتخب كازاخستان للمرة الثانية في مباراته السادسة والأخيرة وفاز بالبطولة بفوزه على هذا الفريق مرة أخرى بنتيجة 3-1.

فاز منتخب إيران تحت 18 سنة للفتيات مباريات سابقة أمام قيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان وكازاخستان في المرحلة التمهيدية ليبلغ المباراة النهائية لهذه البطولة برصيد 15 نقطة.

كان الفوز بهذه البطولة بمثابة أول ميدالية ذهبية لفتيات الكرة الطائرة الإيرانيات في المسابقات الدولية.

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