الوفاء للمقاومة: تداعيات الحرب على الكيان الصهيوني كبيرة جداً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في كلمة له خلال لقاء سياسي حواري نظّمه حزب الله، الأحد، في بلدة بوداي، رأى الموسوي أن "هذا العدو لا يحترم إلا القوي ويرضخ لإرادته، ومقاومتنا في لبنان قوية وثابتة وراسخة"، مشيرًا إلى أن "العدو وبفعل الدعم الأميركي الغربي والضوء الأخضر المعطى له، يقوم بما يريد من جرائم إبادة ضد أهلنا في غزة ولا يتورع عن فعل أي شيء، خاصة أن واشنطن تسانده في كل المحافل وتزوده بالسلاح والذخيرة.. وبسبب دعم الغرب له، يذهب العدو بعيدًا جدًا في احتقار المؤسسات الدولية، ويعتبر محكمة العدل الدولية منظمة معادية له، ويضرب بعرض الحائط كل ما يصدر عنها، في تحدٍ لكل القوانين والأنظمة والقرارات الدولية".

وشدد على أن "النصر المقبل يقين لا شك فيه، وهناك كثير من التداعيات والتحولات الكبرى على مستوى المنطقة والعالم بعد هذه الحرب، ستكون مزلزلة على مستوى كل القيادة الإسرائيلية ووجود هذا الكيان المصطنع"، مضيفًا أن "ما نراه من تخبط وضياع وانقسامات واستقالات داخل هذه القيادة هو من الآثار المترتبة، وهو الجزء الظاهر، فتداعيات هذه الحرب على هذا الكيان كبيرة جدا"، وقال إن "محطات مختلفة في هذه الحرب أثبتت أن العدو لا يستطيع أن يصمد أمام المقاومة لولا المدد والعون الذي يتلقاه من الولايات المتحدة".

وتابع الموسوي القول: "التداعيات ستكون مزلزلة على مستوى كبير، وستكتب النهاية الحتمية لوجود هذه الغدة السرطانية في عالمنا".

وختم بالقول: "بفضل بسالة وشجاعة وتضحيات مجاهدينا وبفضل الصمود الشعبي والتفاف الناس حولها، ستبقى المقاومة راسخة وثابتة ومنتصرة، بإذن الله".

/انتهى/