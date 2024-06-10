فدوي: مقاتلو المقاومة ضيقوا المجال على إسرائيل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد علي فدوي أن من واجب جميع الناس الحضور إلى صناديق الاقتراع يوم 28من يوليو لمنع مؤامرات أعداء الأمة والنظام والثورة، وقال: باستشهاد آية الله رئيسي أصبحت إجراءات الانتخابات الرئاسية مختلفة عن السنوات السابقة. ولذلك فإن المشاركة القصوى للشعب في صناديق الاقتراع ستمنع حقد العدو.

وأكد العميد فدوي ان خلال ثماني سنوات من الدفاع المقدس، تم تقديم ما يقرب من 200 ألف شهيد في سبيل مُثُل النظام والثورة، مضيفًا: يجب ألا نسمح للعدو بأن يخطئ في حساباته مرة أخرى. . ولذلك، ينبغي أن يكون لدينا أقصى قدر من المشاركة في هذه الانتخابات.

وفيما يتعلق بقوة واقتدار النظام الإسلامي والثورة في العالم، قال العميد فدوي: إن مقاتلي الإسلام في جبهة المقاومة اليوم ضيقوا المجال أمام القوى العالمية الظاهرة، بما فيها أمريكا المجرمة، وتحدوا هذه القوى العظمى بقوة الإيمان والروحانية.

ومعبرًا عن أن قادة حرس الثورة هم بين الشعب ومع الشعب، وقال: نحن نؤمن بأننا نقوم بواجبنا في خدمة الشعب كواجب إلهي ونقوم بواجبنا في أي مجال يحتاجنا حسب ظروف البلد.

وأعلن أن حرس الثورة والقوات التعبئة يعملون لصالح النظام والثورة الإسلامية ويقومون بواجباتهم، وتابع: نحن نؤمن بأن وعد الله حق، وسيتم تحقيق أفضل النتائج بالنسبة لنا.

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